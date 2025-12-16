Paternò–Belpasso, violento incidente sulla SP 135: due auto coinvolte, traffico rallentato

AGGIORNAMENTO – ore 22:40Disponibili nuove foto dell’incidente avvenuto lungo la SP 135 tra Paternò e Belpasso, che mostrano le fasi successive allo scontro e l’intervento dei soccorsi. Confermato che...

AGGIORNAMENTO – ore 22:40

Disponibili nuove foto dell’incidente avvenuto lungo la SP 135 tra Paternò e Belpasso, che mostrano le fasi successive allo scontro e l’intervento dei soccorsi. Confermato che le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, lungo la Strada Provinciale 135, il prolungamento di via Balatelle, arteria che collega Paternò a Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture – una Peugeot e una Fiat Tipo – si sono scontrate tra loro in modo particolarmente violento.

A seguito dell’impatto, la Fiat Tipo ha terminato la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata, mentre la Peugeot è finita sul lato opposto della strada, all’interno della vegetazione.

Intervento dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con la presenza dei Vigili del Fuoco, resasi necessaria per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, che sta subendo rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente.

Nessun ferito grave

Secondo le prime informazioni in possesso della redazione, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.