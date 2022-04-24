PATERNO’: BIMBO SI CHIUDE IN AUTO, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Bimbo rimane chiuso in auto a Paternò, provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il piccolo ha riabbracciato la mamma.Tutto è successo in pochi istanti. E la paura della mamma è stata tantissi...

Bimbo rimane chiuso in auto a Paternò, provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il piccolo ha riabbracciato la mamma.

Tutto è successo in pochi istanti. E la paura della mamma è stata tantissima. E' quanto successo nella mattina di oggi, domenica 24 Aprile 2022 in via Bellini a Paternò.

Un bambino, per cause ancora da chiarire, è infatti rimasto chiuso all'interno dell'auto. La madre, appena si è accorta di quello che era successo, ha iniziato a chiedere aiuto. E' partita la chiamata ai soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino.

In pochi istanti i pompieri, sempre calmando il piccolo rimasto all'interno dell'abitacolo, sono riusciti ad aprire la vettura e a riconsegnarlo tra le braccia della mamma.