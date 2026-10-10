Paternò, blackout da molte ore: segnalazioni anche da una famiglia con figlia disabile
Disagi ad Ardizzone, largo Don Giovanni Minzoni e via Santa Marina. Circa 400 utenze coinvolte, residenti chiedono informazioni sui tempi di ripristino.
PATERNÒ – Numerose segnalazioni stanno arrivando alla redazione di 95047.it per interruzioni dell'energia elettrica in diverse zone della città, nella giornata di oggi, sabato 10 ottobre.
Secondo la mappa delle disalimentazioni della rete elettrica, sarebbero circa 700 le utenze coinvolte. Il portale segnala interruzioni legate a lavori programmati di manutenzione e guasti sulla rete, senza però chiarire le cause specifiche dei disservizi nelle zone interessate.
In zona Ardizzone diversi residenti riferiscono di essere senza corrente dalle ore 16. Problemi segnalati anche in largo Don Giovanni Minzoni e in via Santa Marina, nei pressi dei Vigili del Fuoco, dove una famiglia lamenta l'assenza di elettricità dall'1:30 della notte.
Particolarmente delicata una delle segnalazioni ricevute, proveniente da una famiglia con una bambina con disabilità. «Ho una bambina disabile a casa e non mi sembra giusto questo disagio da stanotte», racconta una residente, riferendo di aver tentato più volte di ottenere informazioni senza ricevere risposta.
Un altro cittadino segnala che nelle abitazioni manca la corrente da oltre quattro ore, mentre i lampioni stradali risultano regolarmente accesi.
Alcuni residenti lamentano inoltre difficoltà nel contattare gli uffici competenti. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino dell'energia elettrica nelle zone segnalate.
I cittadini chiedono chiarimenti sulle cause delle interruzioni e interventi per risolvere i disagi.