PATERNÒ: “blitz” del M5S all’ospedale “Santissimo Salvatore”

Questa mattina "blitz" istituzionale dei portavoce del MoVimento 5 Stelle presso il nosocomio di Paternò. Il neo eletto alla Camera dei Deputati Eugenio Saitta e il deputato all'ARS Francesco Cappello membro della Commissione Sanità.

“Hanno voluto vederci chiaro su quelle che sono le prospettive riguardanti uno degli ospedali più martoriati e depredati della provincia catanese, appunto il SS. Salvatore - dichiara Marco Gresta consigliere comunale pentastellato - partendo dal pronto soccorso, passando per il laboratorio analisi e concludendo in direzione sanitaria.

Un Ospedale come quello paternese - sottolinea l'on. Cappello - ricopre un ruolo fondamentale nello scacchiere sanitario, soprattutto il Pronto Soccorso e i reparti ad esso direttamente collegati. Nei prossimi giorni verrà ridiscussa, e speriamo riformulata, la proposta di riorganizzare la rete ospedaliera con l’assessore regionale Razza.

Faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune - aggiunge Eugenio Saitta - sottolineando l’importanza geograficamente strategica del presidio ospedaliero.”