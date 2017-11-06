PATERNO': BLITZ NELLE CAMPAGNE: SCOVATE E SEQUESTRATE ARMI
COMUNICATO DEI CARABINIERI Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Paternò con in campo gli uomini del Nucleo Operativo i quali, concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa, ie...
COMUNICATO DEI CARABINIERI
Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Paternò con in campo gli uomini del Nucleo Operativo i quali, concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa, ieri sera, in Contrada Tre Case, agro del Comune di Paternò, hanno rinvenuto, sotterrate in un terreno abbandonato confinante con la linea della FCE:
- Una pistola semiautomatica calibro 7,65, con la matricola abrasa, completa di caricatore;
- Un fucile a canne mozze marca “Bernardelli” calibro 12, risultato rubato in una abitazione di Aci Catena il 28 luglio 2012.
- Una confezione di 27 cartucce calibro 7,65;
- Una busta contenente 6 cartucce calibro 12 marca “Caccia rc30”;
- n. 6 cartucce calibro 12 marca “Winchester”;
- n. 2 cartucce calibro 12 marca “Fiocchi”.
Da ulteriori approfondimenti investigativi si presume che le armi rientrino nella disponibilità del clan degli ALLERUZZO – ASSINNATA gravitante proprio in quel territorio.
Le armi in sequestro, in buono stato di conservazione, nei prossimi giorni saranno inviate al R.I.S. di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.