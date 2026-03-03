Paternò, bonus nascita 2026: fino a 1.000 euro per ogni figlio. Ecco requisiti e scadenze

Il Comune di Paternò ha pubblicato l’avviso per l’erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, relativo all’anno 2026. Il contributo, previsto dalla normativa regionale, sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri stabiliti dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali .

Chi può richiederlo

Possono presentare domanda:

un genitore;

in caso di impedimento, uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

È necessario essere:

cittadini italiani o comunitari;

oppure, se extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno in corso di validità.

Tra i requisiti principali:

residenza in Sicilia al momento del parto (o dell’adozione/affidamento);

nascita del bambino in Sicilia ;

ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.000 euro .

Come vengono assegnati i contributi

La graduatoria sarà stilata sulla base di:

valore ISEE (priorità ai nuclei con reddito più basso); numero dei componenti del nucleo familiare (priorità ai nuclei più numerosi, a parità di ISEE); ordine cronologico di nascita (a parità dei precedenti criteri) .

Il contributo 2026 sarà erogato in due semestri:

primo semestre: per i nati dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026;

secondo semestre: per i nati dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026 .

Scadenze per la domanda

Le domande devono essere presentate entro:

15 aprile 2026 per i nati dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026;

15 maggio 2026 per i nati dal 1° marzo al 31 marzo 2026;

entro 45 giorni dalla nascita per i nati dal 1° aprile al 30 settembre 2026 .

L’istanza va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune oppure via PEC all’indirizzo indicato nell’avviso pubblico .

Documenti da allegare

Alla domanda devono essere allegati:

documento di riconoscimento in corso di validità;

attestazione ISEE valida;

eventuale permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);

eventuale provvedimento di adozione o affidamento .

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paternò, nei giorni e orari indicati nell’avviso ufficiale .

Un sostegno concreto alle famiglie, in un momento delicato come la nascita di un figlio, che rappresenta un aiuto importante soprattutto per i nuclei con maggiori difficoltà economiche.