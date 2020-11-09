PATERNO': BOOM DI CONTAGI, IL SINDACO CHIUDE LE SCUOLE DELL'OBBLIGO FINO AL 03 DICEMBRE

Da domani e fino all'3 dicembre scuole chiuse a Paternò E' quanto annunciato dal sindaco Nino Naso in un breve video postato sui social, in cui aggiorna tutti i cittadini sull’attuale situazione legat...

Da domani e fino all'3 dicembre scuole chiuse a Paternò E' quanto annunciato dal sindaco Nino Naso in un breve video postato sui social, in cui aggiorna tutti i cittadini sull’attuale situazione legata all’emergenza covid. Il Sindaco con ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole comunali e paritarie dell’infanzia, elementari e medie. Le attività continueranno in DID (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)

Il bilancio attuale dei contagi, si è ulteriormente aggravato, questo è dovuto soprattutto all’alto numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni. Gli ultimi numeri comunicati dall’asp parlano di 299 persone positivi di cui 32 ospedalizzati. 669 sono invece i soggetti posti in isolamento domiciliare.

