PATERNO’: BOOM DI DOMANDE PER IL REI

A Paternò dal 01 Dicembre 2017 al 10 dicembre 2018, su 17.879 famiglie 1.781 hanno presentato domanda al comune di Paterno’ per accedere al beneficio. Su 1.781 pratiche presentate 802 sono state respinte e circa 776 accolte e il resto sono pratiche in evidenza, sospese, e molte altre ancora in lavorazione. L’alto numero di domande accolte dall’ INPS dimostra che a Paternò l’indigenza è cresciuta a dismisura. Inoltre si rileva un tasso di respingimento oltre il 50 per cento. Gli stringenti requisiti reddituali previsti per il rei non sono stati compresi del tutto da tante famiglie paternesi in condizioni di disagio economico, che molto probabilmente sono state “tratte in inganno” dal meccanismo di calcolo dell’ isre il quale si è rivelato la vera discriminante tra chi è dentro e chi fuori il beneficio

Ma cos'è il REI ?

Il reddito di inclusione ((REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà predisposto sotto la regia dei servizi sociali del comune.

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di

un valore isee non superiore a 6 mila euro

un valore isre (indicatore reddituale dell’isee diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro.

un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro

un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti. ecc. ) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Il Rei è compatibile con un'attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici), ma non con la percezione della Naspi (la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria. Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei privi di trattamenti assistenziali e con Isre (indicatore della situazione reddituale) nullo. Inoltre i componenti del nucleo non devono aver immatricolato per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta della Rei un autoveicolo e/o motoveicolo, e non devono possedere imbarcazioni da diporto

