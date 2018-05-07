PATERNO': Bottino pieno per il Centro Taekwondo Marletta
Ieri, 6 maggio 2018, al PalaBrillia di Corigliano (CS) in Calabria si è svolto il “2 TROFEO CITTÀ DI CORIGLIANO“, campionato interregionale di taekwondo
organizzato dal comitato regionale Calabria della Federazione Italiana Taekwondo riservato alle categorie Esordienti A e B e Cadetti B, 250 atleti iscritti provenienti da 30 società e 3 regioni.
In gara il Centro Taekwondo Marletta si presenta con 16 atleti di età compresa fra i 5 e 10 anni tra cui i tre vincitori della European president’s Cup Maurici,Maugeri e Virgillito,anche questa volta Il giovane maestro Tony Marletta ha raggiunto l’eccellente risultato della prima società classificata nella categoria Esordienti e prima società Classifica nella categoria Cadetti B,portando con onore il nome della nostra città a livello nazionale ed europeo.
15 le medaglie vinte ,11 ORO,1 ARGENTO e 3 BRONZO
ORO:Russo Giuseppe
ORO:Rachele Befumo
ORO:Befumo Francesco
ORO:Grasso Antonio
ORO:Maurici Michael
ORO:Ludovica Grazioso
ORO:Maugeri Giovanni extra
ORO:Virgillito Marika
ORO:Virgillito Gaetano
ORO:Peci Michael
ORO:Ciccia Salvatore
ORO:Gemmellaro Antonino
ARGENTO:Borzi Francesco
BRONZO: Falsone Samuele
BRONZO: Marletta Eleana
Ottimo test in vista del campionato nazionale Kim & Liù che si svolgerà a Roma.