PATERNO': Bottino pieno per il Centro Taekwondo Marletta

Ieri, 6 maggio 2018, al PalaBrillia di Corigliano (CS) in Calabria si è svolto il “2 TROFEO CITTÀ DI CORIGLIANO“, campionato interregionale di taekwondo

organizzato dal comitato regionale Calabria della Federazione Italiana Taekwondo riservato alle categorie Esordienti A e B e Cadetti B, 250 atleti iscritti provenienti da 30 società e 3 regioni.

In gara il Centro Taekwondo Marletta si presenta con 16 atleti di età compresa fra i 5 e 10 anni tra cui i tre vincitori della European president’s Cup Maurici,Maugeri e Virgillito,anche questa volta Il giovane maestro Tony Marletta ha raggiunto l’eccellente risultato della prima società classificata nella categoria Esordienti e prima società Classifica nella categoria Cadetti B,portando con onore il nome della nostra città a livello nazionale ed europeo.

15 le medaglie vinte ,11 ORO,1 ARGENTO e 3 BRONZO

ORO:Russo Giuseppe

ORO:Rachele Befumo

ORO:Befumo Francesco

ORO:Grasso Antonio

ORO:Maurici Michael

ORO:Ludovica Grazioso

ORO:Maugeri Giovanni extra

ORO:Virgillito Marika

ORO:Virgillito Gaetano

ORO:Peci Michael

ORO:Ciccia Salvatore

ORO:Gemmellaro Antonino

ARGENTO:Borzi Francesco

BRONZO: Falsone Samuele

BRONZO: Marletta Eleana

Ottimo test in vista del campionato nazionale Kim & Liù che si svolgerà a Roma.

