Paternò brilla a Ostia: sei medaglie per l’A.S.D. Triskelion nel Campionato Italiano di Roller Freestyledas

Si è concluso il Campionato Italiano di Roller Freestyle 2025, andato in scena presso lo skatepark di Ostia e organizzato da Skate Italia. Alla competizione hanno preso parte decine di atleti provenienti da tutta la penisola, in rappresentanza delle principali realtà del settore.

Ottimi i risultati per l’A.S.D. Triskelion di Paternò, che ha chiuso la rassegna nazionale con sei podi complessivi, confermando l’alto livello tecnico e la crescita costante del team siciliano nel panorama nazionale.

La prestazione di spicco è quella di Paola Galati, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella categoria Ragazzi Femminile – Street, imponendosi con autorità. La giovane atleta ha inoltre ottenuto un secondo posto nella Bowl, portando a casa due medaglie.

Doppio podio anche per Sara Pappalardo, che nella categoria Juniores Femminile ha centrato il bronzo sia nello Street che nella Bowl, confermandosi tra le migliori atlete della sua categoria.

Nel settore maschile, buoni risultati nella categoria Senior – Bowl, dove Gianluca Asunis ha conquistato la medaglia d’argento, seguito da Luca Tuzzolino, che ha completato il podio con il bronzo.

Soddisfazione espressa dallo staff tecnico dell’A.S.D. Triskelion, che in una nota ha dichiarato:

«I risultati ottenuti a Ostia premiano il duro lavoro degli atleti e l’impegno quotidiano portato avanti all’interno del nostro centro sportivo. Sei podi in un campionato nazionale rappresentano un traguardo importante per tutta la squadra».

L’A.S.D. Triskelion svolge le proprie attività presso il Triskelion Sport Village di Paternò e da anni si dedica alla promozione del pattinaggio, sia a livello amatoriale che agonistico. Il successo ottenuto a Ostia rappresenta un ulteriore passo avanti per una realtà in costante espansione.