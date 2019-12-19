95047

19 dicembre 2019 08:29
PATERNÒ: BRUCIA UNO SCOOTER -
News
La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno è intervenuta ieri sera intorno alle ore 20, in via Rosolino Pilo ,zona Villetta, per l'incendio di uno scooter

Il mezzo coinvolto dalle fiamme, è andato completamente distrutto.

L’intervento dei vigili del fuoco è oltre all'estinzione dell'incendio ha evitato il propagarsi delle fiamme alla zona circostante. Nessun elemento utile è stato rinvenuto per capire l'origine dell'incendio ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Ulteriori indagini sono in corso.

