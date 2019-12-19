PATERNÒ: BRUCIA UNO SCOOTER

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno è intervenuta ieri sera intorno alle ore 20, in via Rosolino Pilo ,zona Villetta, per l'incendio di uno scooterIl mezzo coinvolto dalle fia...

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno è intervenuta ieri sera intorno alle ore 20, in via Rosolino Pilo ,zona Villetta, per l'incendio di uno scooter

Il mezzo coinvolto dalle fiamme, è andato completamente distrutto.

L’intervento dei vigili del fuoco è oltre all'estinzione dell'incendio ha evitato il propagarsi delle fiamme alla zona circostante. Nessun elemento utile è stato rinvenuto per capire l'origine dell'incendio ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Ulteriori indagini sono in corso.