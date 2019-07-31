PATERNO’: BRUCIANO STERPAGLIE IN VIA UNITÀ D'ITALIA, INTERVENTO DEI VVF
Intervento dei Vigili del Fuoco di Paternò, oggi 31 Luglio 2019 intorno alle ore 10.30 per alcuni rovi e sterpaglie che hanno preso fuoco il viale Unità d'Italia.
La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.