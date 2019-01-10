PATERNO': Brutto episodio di vandalismo in Via Piave, vandali danno fuoco a un cartellone
Ormai la coscienza civica è solo un ricordo e il ripetersi di atti vandalici registrati sul nostro territorio preoccupa. E non poco. L’ultimo episodio, ieri pomeriggio in Via Piave (zona villetta) dove ignoti hanno dato fuoco ad un cartellone della segnaletica stradale.
La segnalazione è pervenuta da uno dei nostri lettori, sempre attenti ai problemi della città, che ci ha inviato il video.
https://youtu.be/OOe0J55u_mc
Per fortuna nessuna grave conseguenze per persone e cose. Ma resta il rammarico di come si distrugge tutto senza nessun senso. Torniamo ad educarci ed educare.