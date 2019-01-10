95047

PATERNO': Brutto episodio di vandalismo in Via Piave, vandali danno fuoco a un cartellone

A cura di Redazione Redazione
10 gennaio 2019 13:52
Ormai la coscienza civica è solo un ricordo e il ripetersi di atti vandalici registrati sul nostro territorio preoccupa. E non poco. L’ultimo episodio, ieri pomeriggio in Via Piave (zona villetta) dove ignoti hanno dato fuoco ad un cartellone della segnaletica stradale.

La segnalazione è pervenuta da uno dei nostri lettori, sempre attenti ai problemi della città, che ci ha inviato il video.

https://youtu.be/OOe0J55u_mc

Per fortuna nessuna grave conseguenze per persone e cose. Ma resta il rammarico di come si distrugge tutto senza nessun senso. Torniamo ad educarci ed educare.


 

