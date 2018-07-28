PATERNÒ BUCA NON SEGNALATA AL CASTELLO, BIMBA DI 10 ANNI SI FERISCE LIEVEMENTE

Riceviamo e pubblichiamo, da una mamma, delle foto denuncia su una situazione di pericolo esistente al Castello Normanno di Paternò.

“Buona sera volevo informare l’amministrazione del comune di Paternò, che ieri sera sono stata al castello normanno è miracolosamente mia figlia e scampata ad un grave infortunio grazie ad un miracolo cadendo in questa buca e riportando lievi ferite, ma potevo finire peggio. Con la presente chiedo al Comune di andate a tappare queste buche per evitare problemi ad altri”.

Abbiamo appreso, che la bambina ha 10 anni, e che, fortunatamente ha riportato lievi ferite e varie contusioni in diverse parti del corpo ed ad un piede.

Riceviamo dal sindaco:

in merito all'articolo sul tombino scoperto al castello vi comunichiamo che é stato un ulteriore atto vandalico che abbiamo prontamente sistemato con l'intervento dei nostri tecnici e operai e dei vigili urbani. I lavori sono stati seguiti personalmente da me. Le invio le foto che avevo già inviato con messaggio privato ai genitori della bambina a cui ho espresso tutta la mia solidarietà.