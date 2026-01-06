Paternò, buca pericolosa in via Fiume: cresce da un mese, rischio voragine

Una buca profonda e in continuo ampliamento rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti in via Fiume, al civico 28, a Paternò . La segnalazione arriva da un cittadino che denuncia u...

Una buca profonda e in continuo ampliamento rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti in via Fiume, al civico 28, a Paternò .

La segnalazione arriva da un cittadino che denuncia una situazione irrisolta da circa un mese, con il manto stradale che si sta sgretolando attorno a un tombino, aumentando giorno dopo giorno larghezza e profondità.

Secondo quanto riferito, l’altro ieri si è sfiorato l’incidente: l’auto del segnalante avrebbe rischiato seri danni alla sospensione (“stavo per rompere il braccio della macchina”). Il pericolo è ancora maggiore nelle ore notturne, quando la scarsa visibilità rende la buca difficile da individuare in tempo.

“Più passano i giorni più si allarga e diventa profonda. Di notte è davvero pericolosa”, racconta il cittadino, chiedendo un intervento urgente per evitare danni a persone e mezzi.

La situazione richiede una messa in sicurezza immediata, con segnaletica adeguata e ripristino del manto stradale, prima che il cedimento evolva in una vera e propria voragine.

