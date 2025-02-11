PATERNO', BUCA PERICOLOSA SULLA CORSIA DI IMMISSIONE DELLA SS284: LA DENUNCIA DI UN LETTORE

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore riguardo a un serio problema di sicurezza a Paternò. Ci scrive per segnalare una voragine situata nella corsia di immissione sulla SS284-SS121 in...

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore riguardo a un serio problema di sicurezza a Paternò. Ci scrive per segnalare una voragine situata nella corsia di immissione sulla SS284-SS121 in direzione Catania.

Un problema che persiste da circa un anno e che, oltre a costituire un evidente deturpamento del paesaggio urbano, rappresenta un serio rischio per la sicurezza stradale.

Il lettore sottolinea che la buca, nonostante sia ben visibile, continua a rimanere irrisolta, creando difficoltà nella circolazione e aumentando il pericolo di incidenti, soprattutto per i veicoli che transitano a velocità elevata. Questo dislivello nel manto stradale è un pericolo evidente per tutti gli automobilisti e potrebbe causare danni ai veicoli o addirittura provocare gravi incidenti.

Una situazione che necessita di interventi urgenti da parte delle autorità competenti, affinché la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti venga tutelata. Il lettore esprime il suo disappunto per il fatto che, nonostante le segnalazioni, il problema sia rimasto irrisolto per troppo tempo.

Ringraziamo il nostro lettore per la segnalazione e auspichiamo che le istituzioni preposte prendano al più presto i provvedimenti necessari per eliminare questo rischio.

Continueremo a monitorare la situazione e a raccogliere le vostre segnalazioni.

