Paternò, buca profonda in via Garibaldi: segnalato pericolo per auto e moto
Paternò – Una buca piuttosto profonda è stata segnalata sull’asfalto di via Garibaldi, nel tratto superiore della strada, poco prima di piazza San Giovanni.
La voragine si trova al centro della carreggiata ed è ben visibile, ma rappresenta un potenziale pericolo soprattutto per motociclisti e automobilisti. Il rischio aumenta nelle ore serali o in caso di pioggia, quando la buca potrebbe risultare meno evidente.
Le recenti precipitazioni hanno causato un progressivo deterioramento dell’asfalto in diverse zone della città, con la comparsa di numerose buche che stanno creando disagi alla circolazione. Anche in questo punto di via Garibaldi la situazione richiede un intervento rapido di ripristino per evitare danni ai veicoli o possibili incidenti.
Si auspica quindi un sopralluogo tempestivo e la messa in sicurezza dell’area da parte degli uffici competenti, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.
📸 Foto inviata da un lettore