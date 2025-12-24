Paternò, buche pericolose in Viale dei Platani: danni a gomme e sospensioni, situazione indecente

Paternò (CT) – Una situazione definita indecente e pericolosa, che va avanti ormai da mesi senza che nessuno intervenga. È quanto segnalato da alcuni cittadini in Viale dei Platani, direzione Corso It...

Paternò (CT) – Una situazione definita indecente e pericolosa, che va avanti ormai da mesi senza che nessuno intervenga.

È quanto segnalato da alcuni cittadini in Viale dei Platani, direzione Corso Italia, dove l’asfalto si presenta fortemente dissestato, con buche profonde e avvallamenti che mettono seriamente a rischio la sicurezza stradale.

Il manto stradale, come mostrano le foto inviate alla nostra redazione, è completamente compromesso: pozze d’acqua, crepe e vere e proprie voragini rendono il tratto estremamente pericoloso, soprattutto per motociclisti e scooter, ma anche per le auto in transito.

Non si tratta solo di rischio incidenti. Diversi automobilisti segnalano danni frequenti alle gomme, con copertoni tagliati o deformati, e problemi alle sospensioni, in particolare ammortizzatori e bracci dell’assetto, messi a dura prova dagli urti continui contro le buche.

Costi che finiscono interamente sulle spalle dei cittadini.

«Possibile che nessuno giri, che nessuno veda?», si chiede amaramente il cittadino che ha inviato la segnalazione, sottolineando come la situazione sia sotto gli occhi di tutti e non possa più essere ignorata.

Oltre al pericolo immediato, il degrado della strada rappresenta l’ennesimo segnale di mancata manutenzione, con il rischio concreto che la situazione peggiori ulteriormente, soprattutto in caso di pioggia.

La richiesta è semplice e legittima: mettere in sicurezza la strada prima che qualcuno si faccia male e prima che i danni ai veicoli aumentino ulteriormente.

