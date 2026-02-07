Paternò, buche pericolose sulla SP24 e SP15 nei pressi del Ponte Barca: cresce la preoccupazione degli automobilisti

Ancora segnalazioni sulle condizioni critiche di alcune strade nel territorio di Paternò. Diversi automobilisti denunciano la presenza di numerose buche e dissesti del manto stradale lungo l’intero tr...

Ancora segnalazioni sulle condizioni critiche di alcune strade nel territorio di Paternò. Diversi automobilisti denunciano la presenza di numerose buche e dissesti del manto stradale lungo l’intero tratto della SP24 e della SP15, una situazione che starebbe creando disagi quotidiani e aumentando il rischio di incidenti.

Secondo quanto riferito, le buche sarebbero particolarmente pericolose perché costringono spesso i conducenti a compiere manovre improvvise e azzardate, arrivando anche a invadere la corsia opposta per evitarle, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza stradale.

La segnalazione riguarda in particolare un punto specifico circa 100 metri prima del ponte Barca, dove la situazione sarebbe ancora più evidente e rischiosa per chi transita.

Gli automobilisti chiedono un intervento urgente da parte degli enti competenti, auspicando lavori di manutenzione e ripristino del manto stradale per garantire una circolazione più sicura.

