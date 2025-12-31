Paternò, buche sempre più pericolose: nuove segnalazioni e foto da diverse zone della città

Dopo l’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulle condizioni dell’asfalto cittadino, continuano ad arrivare nuove segnalazioni da diverse zone di Paternò, accompagnate da foto che mostrano buche prof...

Dopo l’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulle condizioni dell’asfalto cittadino, continuano ad arrivare nuove segnalazioni da diverse zone di Paternò, accompagnate da foto che mostrano buche profonde e tratti di strada fortemente dissestati.

Nelle ultime ore, in particolare ieri e oggi , diversi cittadini hanno contattato la redazione per segnalare situazioni di concreto pericolo per pedoni e automobilisti, soprattutto in presenza di pioggia e scarsa visibilità.

Tra le aree indicate figura via Ludovico Ariosto, dove le immagini inviate evidenziano buche e avvallamenti tali da rappresentare un rischio sia per chi transita a piedi sia per le auto in transito. Ulteriori segnalazioni arrivano anche da via Dovì, zona Cristo Re e nei pressi del Mulino, dove il manto stradale appare compromesso.

Un residente racconta: «Ogni volta che entro nel garage rischio di danneggiare l’auto o farmi male a un piede», a testimonianza di un disagio che, secondo quanto riferito, va avanti da tempo.

Le foto inviate alla redazione documentano chiaramente una situazione che richiede attenzione, soprattutto per evitare cadute, danni ai veicoli o incidenti più gravi.

La redazione continuerà a raccogliere segnalazioni, immagini e video da parte dei cittadini, che possono contribuire a monitorare lo stato delle strade e a mantenere alta l’attenzione su un problema che riguarda la sicurezza di tutti.

