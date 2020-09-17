PATERNÒ: CADE DALLO SKATEBOARD, TRASPORTATO IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

È stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania con la eliambulanza un ragazzo, che accidentalmente è caduto, in zona Ardizzone, mentre giocava con lo skateboard.Il ragazzo con un suo amico sta...

È stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania con la eliambulanza un ragazzo, che accidentalmente è caduto, in zona Ardizzone, mentre giocava con lo skateboard.

Il ragazzo con un suo amico stavano facendo delle evoluzioni con lo skateboard quando ha perso l'equilibrio ed è caduto.

La rovinosa caduta gli ha provocato dei traumi che sono stati attenzionati dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Per sicurezza è stato richiesto l intervento dell' elisoccorso che ha prelevato il ragazzo per portarlo nel mesocomio più grande.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile ed il 118 di Paternò.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO