Cade in casa e non riesce ad alzarsi. Una signora è stato soccorsa, questo pomeriggio intorno alle 17 dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò in via delle Rose.

E' stata la donna stesso a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, spiegando di essere caduta, di essere da solo in casa e di non riuscire a rialzarsi.

I pompieri sono intervenuti con due mezzi, fra i quali un'auto scala, proviniente da Catania e sono entrati dal balcone nell'appartamento, hanno trovato la donna per terra ed impossibilitata ad alzarsi.

Fortunatamente era riuscita a recuperare il suo cellulare per chiedere aiuto.

I vigili del fuoco si sono issati sul balcone al quarto piano, e permettere l'intervento degli operatori del 118.

La pensionata è stata quindi trasferita in ambulanza all'ospedale per ulteriori accertamenti.

PATERNO': CADE IN CASA E NON RIESCE AD ALZARSI, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO