PATERNO’: CADE MENTRE PULISCE LE GRONDAIE, INTERVIENE L’ELISOCCORSO

Un 67enne Paternese, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, poco prima di mezzogiorno, stava pulendo delle grondaie della sua casa, in via delle Rose, quando è caduto facendo un volo da un’altezza di circa 4 metri. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco di Adrano per soccorrere il malcapitato.

L’uomo è stato stabilizzato ed immobilizzato per essere trasferito al campo sportivo dove è stato preso in carico dall’elisoccorso.

L’uomo era cosciente e sembra che non abbia riportato gravi ferite. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri, che hanno eseguito dei rilievi per accertare i fatti.