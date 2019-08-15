PATERNÒ: CADE UN GROSSO RAMO DI UN ALBERO ALLA VILLA
A cura di Redazione
15 agosto 2019 18:53
Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito alla caduta di un grosso ramo da un albero della villa Moncada sita in pieno centro a Paternò.
L'episodio, avvenuto in mattinata e in un momento in cui nella villa c'erano tante persone, soprattutto anziani in cerca di un poco di frescura, per fortuna non ha causato feriti ma solo spavento e curiosità per l'accaduto.
L’area è stata recintata e messa in sicurezza dagli operai intervenuti poco dopo
