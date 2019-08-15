PATERNÒ: CADE UN GROSSO RAMO DI UN ALBERO ALLA VILLA

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito alla caduta di un grosso ramo da un albero della villa Moncada sita in pieno centro a Paternò.L'episodio, avvenuto in mattinata e in un mome...

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza, in seguito alla caduta di un grosso ramo da un albero della villa Moncada sita in pieno centro a Paternò.

L'episodio, avvenuto in mattinata e in un momento in cui nella villa c'erano tante persone, soprattutto anziani in cerca di un poco di frescura, per fortuna non ha causato feriti ma solo spavento e curiosità per l'accaduto.

L’area è stata recintata e messa in sicurezza dagli operai intervenuti poco dopo