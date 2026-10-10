Paternò, cadono calcinacci da un balcone: intervengono i Vigili del Fuoco, strada chiusa
Intervento questa mattina dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Municipale per la chiusura della strada e la messa in sicurezza dell’area.
Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, sabato 10 ottobre, a Paternò, in via Salvatore Bellia, a seguito della caduta di alcune porzioni di intonaco dalla parte inferiore di un balcone di un edificio.
Il distacco dei calcinacci ha reso necessario l'intervento dei pompieri, giunti sul posto per effettuare le opportune verifiche e procedere alle operazioni di messa in sicurezza della zona interessata.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada al transito, così da consentire ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni di sicurezza ed evitare il passaggio di veicoli e pedoni nell'area interessata.
Come documentato dalle fotografie, nella parte inferiore di alcuni balconi dell'edificio sono visibili porzioni di intonaco mancanti, con i laterizi sottostanti esposti. Una situazione che ha richiesto le necessarie verifiche per accertare le condizioni delle parti esterne della struttura.
La chiusura della strada ha comportato una temporanea modifica della viabilità nella zona, per consentire lo svolgimento dell'intervento.
Le operazioni sono state finalizzate alla verifica delle condizioni del balcone e alla sicurezza dell'area, con l'obiettivo di prevenire ulteriori distacchi di materiale sulla sede stradale.