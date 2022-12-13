PATERNÒ, CADONO PEZZI DI VETRO DA UNA VERANDA IN VIA CIRCUMVALLAZIONE: STRADA CHIUSA
Caduta di calcinacci e di vetro da una veranda da un palazzo del 4° piano e traffico deviato nella centralissima via Circumvallazione.
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paterno con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania per la messa in sicurezza da un 4 piano di un palazzo dove si è staccato del vetro da una veranda.
I vigili del fuoco, intervenuti nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2022, stanno svolgendo con urgenza un intervento tecnico per la verifica di stabilità, dopo la segnalazione giunta da alcuni passanti.
Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per permettere agli uomini dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala di mettere in sicurezza l’area.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Paternò che stanno gestendo il traffico veicolare, deviato su strade secondarie che sta subendo dei rallentamenti.
Fortunatamente al momento della caduta nessuna persona e mezzo è stato coinvolto.