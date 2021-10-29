PATERNO’: CADONO CALCINACCI DAL BALCONE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Si distacca l’intonaco e, dal primo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E’ accaduto nella giornata di oggi, 29 Ottobre 2021 , intorno alle ore 11.30, in via Generale Cer...

Si distacca l’intonaco e, dal primo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E’ accaduto nella giornata di oggi, 29 Ottobre 2021 , intorno alle ore 11.30, in via Generale Cerascosa.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco del locale distaccamento che hanno raggiunto i punti da cui si era verificato il distacco di pezzi di intonaco e hanno provveduto all’asportazione delle parti pericolanti per mettere in sicurezza l’immobile e, soprattutto, le persone che, transitando sul marciapiede sottostante, potevano rischiare di essere colpite da qualche frammento.

Fortunatamente la caduta di calcinacci dal primo piano non ha colpito persone né danneggiato cose.

Sul posto la Polizia Locale che ha delimitata l’area sottostante la palazzina con delle transenne al fine di garantire la sicurezza.