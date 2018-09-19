PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALL' HOTEL SICILIA, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
19 settembre 2018 23:08
Via Vittorio Emanuele, è stata temporaneamente chiusa, per la caduta di intonaci e calcinacci dalla facciata dell'Hotel Sicilia, per fortuna senza conseguenze per passanti o mezzi.
Sul posto i vigili del fuoco con un'autoscala per mettere in sicurezza il palazzo.
IN AGGIORNAMENTO