PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALL' HOTEL SICILIA, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Via Vittorio Emanuele, è stata temporaneamente chiusa, per la caduta di intonaci e calcinacci dalla facciata dell'Hotel Sicilia, per fortuna senza conseguenze per passanti o mezzi.Sul posto i vigili d...

A cura di Redazione Redazione
19 settembre 2018 23:08
PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALL' HOTEL SICILIA, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO -
Via Vittorio Emanuele, è stata temporaneamente chiusa, per la caduta di intonaci e calcinacci dalla facciata dell'Hotel Sicilia, per fortuna senza conseguenze per passanti o mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco con un'autoscala per mettere in sicurezza il palazzo.

IN AGGIORNAMENTO

 

