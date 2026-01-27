Paternò, caduta di calcinacci da un balcone: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio 2026, a Paternò, per la caduta di calcinacci da un balcone di un’abitazione.L’episodio si è verificato all’angolo tra via Gia...

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio 2026, a Paternò, per la caduta di calcinacci da un balcone di un’abitazione.

L’episodio si è verificato all’angolo tra via Gian Battista Nicolosi e via Emanuele Bellia, dove alcuni frammenti di intonaco si sono staccati da un balcone del primo piano, precipitando sulla sede stradale sottostante.

Fortunatamente, al momento della caduta non transitavano pedoni e nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno richiesto l’ausilio dell’autoscala proveniente dal comando di Catania per consentire le operazioni in quota.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del balcone e delle parti pericolanti, evitando ulteriori distacchi di materiale e ripristinando le condizioni di sicurezza dell’area.

Durante l’intervento, il traffico veicolare ha subito rallentamenti nel tratto interessato, con disagi temporanei alla circolazione fino al termine delle operazioni.

La situazione è tornata alla normalità nel corso del pomeriggio.