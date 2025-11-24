Paternò, cagnolino ritrovato al Parco Europa: consegnato alla Municipale, si cerca il proprietario

Un cagnolino è stato ritrovato nella mattinata di oggi in zona Parco Europa a Paternò. L’animale indossa un collare, ma non ha alcuna medaglietta o riferimento utile per risalire al proprietario.Il c...

Un cagnolino è stato ritrovato nella mattinata di oggi in zona Parco Europa a Paternò. L’animale indossa un collare, ma non ha alcuna medaglietta o riferimento utile per risalire al proprietario.

Il cane è stato consegnato agli agenti della Polizia Municipale di Paternò.

Chiunque abbia informazioni o riconosca il cagnolino può recarsi direttamente presso il Comando dei Vigili Urbani di Paternò per fornire dettagli o per il ritiro dell’animale.

«Mi ha fatto una tenerezza incredibile», racconta chi lo ha trovato e segnalato.

Secondo quanto riferito, se nessuno si farà vivo in giornata, i vigili provvederanno a consegnarlo a una struttura della zona, affinché possa essere accudito in sicurezza.

Si invita la cittadinanza a condividere l’immagine e l’appello: potrebbe appartenere a qualcuno che lo sta cercando.

95047.it – Rubrica SOS Animali