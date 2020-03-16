PATERNÒ CALCIO: ANCHE I ROSSAZZURRI “RESTANO A CASA", UNITI AI TIFOSI TRAMITE I SOCIAL

Simpatico challenge dei giocatori rossazzurri, che tramite un video pubblicato sulla pagina facebook della società, hanno ribadito il messaggio di rimanere a casa in questo periodo di emergenza dettat...

Simpatico challenge dei giocatori rossazzurri, che tramite un video pubblicato sulla pagina facebook della società, hanno ribadito il messaggio di rimanere a casa in questo periodo di emergenza dettata dall’epidemia Coronavirus.

Come ben noto ormai da qualche giorno, il Covid-19 ha portato alla sospensione di tutti i campionati di calcio, compreso quello del Paternò, che la società del presidente Mazzamuto stava dominando senza mai aver perso ( il Paternò è infatti una delle tre società rimaste imbattute in tutta Italia). In attesa di ulteriori notizie e disposizioni sulla ripresa del campionato, che ad oggi è piuttosto incerta, alcuni dei protagonisti della splendida stagione dei rossazzurri hanno mandato un messaggio ai propri sostenitori, sperando che tutto torni presto alla normalità, sostenendo l’ormai popolare hashtag IO RESTO A CASA. Con questo video, in cui Passewe palleggia con un’arancia, Raimondi gioca dentro casa con il figlio e il bomber Cocuzza ironizza sul proprio infortunio, i giocatori cercano di strappare un sorriso in un momento di grossa difficoltà nazionale e di superarla rispettando i decreti del governo, per poter tornare ad esultare tutti insieme per i successi della squadra.

Gianluca Ruffino