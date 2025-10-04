Paternò Calcio, domenica il ritorno al Falcone-Borsellino: contro il Virtus Lamezia incasso in beneficenza

Il Paternò Calcio prende atto con soddisfazione dello sforzo congiunto compiuto nelle ultime ore dall’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Naso e dell’assessore Gulisano, e da tutto lo...

Il Paternò Calcio prende atto con soddisfazione dello sforzo congiunto compiuto nelle ultime ore dall’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Naso e dell’assessore Gulisano, e da tutto lo staff della Società. Un impegno condiviso che ieri ha consentito di ottenere la tanto attesa autorizzazione all’utilizzo dello stadio cittadino.

Tornare a casa è un passo significativo per la squadra, per i tifosi e per tutta la città di Paternò.

Un risultato importante, raggiunto grazie a un lavoro lungo e complesso e soprattutto grazie alla comune volontà, auspicata dal Presidente Kirdi, di garantire alla squadra, alla tifoseria e all’intera comunità la possibilità di vivere il calcio nella propria sede naturale.

La società ringrazia quanti hanno contribuito a questo traguardo e conferma il proprio impegno nel proseguire il percorso di crescita e rilancio del Paternò Calcio, in un clima di collaborazione e responsabilità.

La partita di domenica 5 ottobre contro il Virtus Lamezia si terrà come da calendario alle ore 15.00 presso lo Stadio Falcone Borsellino di Paternò. L’incontro è aperto al il pubblico.

Per l’ingresso è richiesto un contributo di 10 euro per la tribuna centrale (Tribuna A) e di 5 euro per tutti gli altri settori.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un’associazione della quale la società darà prontamente notizia una volta individuata.