95047

PATERNO' CALCIO, ESONERATO IL TECNICO MARCO COPPA

L’ASD Paternò Calcio con il presente comunicato annuncia l’esonero del Signor Marco Coppa dall’incarico di allenatore.A Coppa ed ai collaboratori, Fausto Finocchiaro e Davide Padalina, vanno i più sen...

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2017 13:48
PATERNO' CALCIO, ESONERATO IL TECNICO MARCO COPPA -
News
Sport
Condividi

L’ASD Paternò Calcio con il presente comunicato annuncia l’esonero del Signor Marco Coppa dall’incarico di allenatore.

A Coppa ed ai collaboratori, Fausto Finocchiaro e Davide Padalina, vanno i più sentiti ringraziamenti per per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico alla guida della squadra rossazzurra.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047