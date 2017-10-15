PATERNO' CALCIO, ESONERATO IL TECNICO MARCO COPPA
A cura di Redazione
15 ottobre 2017 13:48
L’ASD Paternò Calcio con il presente comunicato annuncia l’esonero del Signor Marco Coppa dall’incarico di allenatore.
A Coppa ed ai collaboratori, Fausto Finocchiaro e Davide Padalina, vanno i più sentiti ringraziamenti per per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza.
Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico alla guida della squadra rossazzurra.