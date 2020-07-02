Paternò Calcio: Gaetano Catalano sarà l’allenatore dei rossazzurri anche per la prossima stagione

Gaetano Catalano viene riconfermato anche per la stagione 2020/2021. La notizia era già nell’aria da giorni e stamani è arrivata l’ufficialità da parte della società etnea, che tramite un comunicato h...

Gaetano Catalano viene riconfermato anche per la stagione 2020/2021. La notizia era già nell’aria da giorni e stamani è arrivata l’ufficialità da parte della società etnea, che tramite un comunicato ha augurato al mister un proficuo e buon lavoro.

Mister Catalano, uno degli artefici di questa straordinaria promozione del Paternò, resterà dunque alla guida della squadra anche in serie D, categoria decisamente più impegnativa. Nella passata stagione l’allenatore aveva preso ad inizio stagione il posto di Pippo Strano, continuando l’operato del suo predecessore e incasellando 15 risultati utili consecutivi (12 vittorie e 3 pareggi) fino allo stop del campionato.

Il rinnovo del mister è soltanto una delle mosse della società per la prossima stagione. Il direttore sportivo Vittorio Strianese è infatti già a lavoro per ampliare la rosa e renderla competitiva anche l’anno prossimo, cercando inoltre di rinnovare i contratti dei protagonisti principali della scorsa stagione.

I tifosi paternesi, in attesa della festa per la vittoria del campionato di Eccellenza, rinviata per due volte, si augurano che la propria squadra ripeta le gesta della stagione passata anche nella nuova categoria e di poter continuare ad esultare per i successi dei rossazzurri.

GIANLUCA RUFFINO

Foto pagina social Paternò Calcio