PATERNO’ CALCIO: GIRONE DI RITORNO INIZIATO CON UNA VITTORIA

Il Paternò brinda al nuovo anno con una vittoria che fa diventare la salvezza sempre più vicina. Nonostante una partita che da pronostico era molto difficile, sia per la ripartenza dopo la sosta sia per i vari attacchi influenzali che hanno colpito diversi calciatori del Paternò. M per fortuna, i ragazzi sono stati bravissimi nel gestire la partita per poi colpire a 5 minuti dalla fine con l'eurogol di Puglisi. Non c'era modo migliore di iniziare l'anno nuovo e il girone di ritorno che si prevede difficilissimo e ricco di insidie visto come si sono rafforzate tutte le squadre. Ma la società con in testa il Direttore Di Perna e il presidente Mazzamuto, sa che la squadra non mollerà un centimetro di campo almeno fino alla salvezza matematica. I ragazzi fin dalla preparazione estiva hanno dimostrato impegno e attaccamento alla maglia portando a casa diversi risultati positivi. Da ieri la squadra è tornata ad allenarsi in vista del difficile impegno di domenica contro la Nissa fuori casa. Ora più che mai è importante lottare e restare con i piedi per terra, e dare soddisfazioni ai tifosi.