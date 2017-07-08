95047

PATERNO' CALCIO, IL NUOVO ALLENATORE È MARCO COPPA

Il nuovo allenatore del Paternò calcio è Marco Coppa ex Sporting Taormina, Acicatena e Misterbianco.L'Allenatore Coppa verrà presentato in conferenza stampa la prossima settimanaAl mister Coppa  porgi...

08 luglio 2017 09:07
Il nuovo allenatore del Paternò calcio è Marco Coppa ex Sporting Taormina, Acicatena e Misterbianco.

L'Allenatore Coppa verrà presentato in conferenza stampa la prossima settimana

Al mister Coppa  porgiamo il nostro più sincero in bocca al lupo.

