PATERNÒ CALCIO: MISTER PENSABENE RASSEGNA LE SUE DIMISSIONI

Con un breve comunicato la società Paternò Calcio rende noto che Il tecnico Andrea Pensabene ha rassegnato, in data odierna, le proprie dimissioni.

In attesa di ulteriori sviluppi seguirà, nelle prossime ore, nuovo comunicato stampa. Poche parole seguite al pari ottenuto ieri dal Paternò contro il Marina di Ragusa, e in seguito alle contestazioni dei tifosi, molto accese nelle ultime settimane, in cui una serie di pareggi ha fatto uscire il Paternò dalla zona play off.

Mister Pensabene aveva sostituito Gaetano Mirto, allenatore scelto ad inizio stagione, ed esonerato dopo alcune gare senza risultati. Ora si rimane in attesa di sapere a che sarò affidata la conduzione tecnica della squadra, in una fase finale che servirà a delineare le promozioni e la griglia play off.