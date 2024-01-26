Una vittoria importante, che serve a dare morale per il proseguo del campionato. Una vittoria a pochi mesi di distanza di una retrocessione amara e immeritata. Una vittoria nata dalla voglia di riscat...

Una vittoria importante, che serve a dare morale per il proseguo del campionato. Una vittoria a pochi mesi di distanza di una retrocessione amara e immeritata.

Una vittoria nata dalla voglia di riscatto e di tornare nel calcio che conta. La Coppa Italia Eccellenza, vinta ieri dal Paternò sul campo di Barcellona Pozzo di Gotto, è una grande vittoria. Mai nella storia il Paternò era riuscito nell’impresa, sfiorata 24 anni fa. Ieri, invece il trionfo, al termine di una gara molto combattuta contro la Supergiovane Castelbuono. Partita dura, che ha visto il Paternò andare in vantaggio al 41’ con Micoli, poi l’espulsione di due giocatori del Castelbuono, a seguito di numerosi falli commessi, e infine, nel momento di maggiore sofferenza, l’arbitro assegna un rigore al Paternò tirato da Giannaula che si fa respingere il tiro, ma sulla ribattuta insacca per il definitivo 2-0.

Poi la gioia, la festa con i tanti tifosi al seguito e la premiazione, organizzata troppo alla carlona dalla Figc Sicilia.

Per una finale di coppa, sinceramente, ci si aspettava una premiazione molto più organizzata. Una vittoria meritata, che ripaga la dirigenza, il mister e i giocatori per quanto fatto, e che porta a Paternò un trofeo importante.

Noi vogliamo farvi rivivere la giornata con le foto del nostro direttore Luigi Saitta, che insieme alla redazione ha voluto essere presente ad un evento storico per lo sport Paternese.

PATERNO’ CALCIO: PER LA PRIMA VOLTA PORTA A CASA LA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA – LE FOTO

