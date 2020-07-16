PATERNÒ CALCIO: PRIMI BOTTI DI MERCATO. PRESI MANFRÈ E SAINEY

Nonostante e fredde e piovose giornate che hanno caratterizzato le ultime settimane, rovente è il mercato del Paternò che, in attesa di tornare a calcare i campi di calcio, si è già mosso a livello so...

Nonostante e fredde e piovose giornate che hanno caratterizzato le ultime settimane, rovente è il mercato del Paternò che, in attesa di tornare a calcare i campi di calcio, si è già mosso a livello societario per assicurarsi le prestazioni di ottimi giocatori che potranno dare il proprio contributo nel difficile campionato di Serie D. Il primo colpo è stato Matteo Manfrè Cataldi, esterno d’attacco classe ’99 proveniente dall’Acr Messina. Formatosi nel settore giovanile del Ragusa, dopo una parentesi al Modica, si è affermato nelle ultime stagioni in serie D con Acireale (33 presenze e 6 goal) e proprio col Messina. Il 21enne, neoacquisto dei rossazzurri, ha dichiarato di essere stato subito convinto dalla proposta del Ds Strianese e di non vedere l’ora di dare il proprio contributo a raggiungere gli obiettivi della squadra.

Notizia di mercoledì è invece l’acquisto di Sanyong Sainey, attaccante classe 2000 di origini gambiane, che nella stagione appena trascorsa ha militato nelle file del Geraci (Eccellenza siciliana girone A), siglando 7 reti.

Due giovani promettenti che possono portare qualità alla squadra.

Nella giornata di oggi sono invece arrivati due rinnovi che faranno sicuramente felici i tifosi rossazzurri: quello di Fabrizio Bontempo, colonna difensiva con la vena del goal (4 nell’ultimo campionato) e quello di Calogero La Piana, autore di 9 reti l’anno scorso. La riconferma di questi due protagonisti dell’entusiasmante stagione passata dimostra la volontà della società di non smantellare l’organico proveniente dall’Eccellenza e di dare fiducia e continuità ad una squadra già rodata.

