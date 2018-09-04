PATERNO’ CALCIO – SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO STAGIONE 2017/2018
ANDATA: 9/09/18 | | RITORNO: 6/01/19 |
| ORE...: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - CITTA DI SCORDIA |
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - CAMARO 1969 S.R.L. |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| JONICA F.C. - 1937 MILAZZO |
| MARINA DI RAGUSA - TERME VIGLIATORE |
| REAL ACI - GIARRE 1946 |
| REAL TIRRENIA - PATERNO CALCIO |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - SANTA CROCE |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 16/09/18 | | RITORNO: 13/01/19 |
| ORE...: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------|
| CAMARO 1969 S.R.L. - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - MARINA DI RAGUSA |
| CITTA DI SCORDIA - REAL TIRRENIA |
| GIARRE 1946 - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| PATERNO CALCIO - REAL ACI |
| SANTA CROCE - JONICA F.C. |
| TERME VIGLIATORE - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| 1937 MILAZZO - ATLETICO CATANIA |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 23/09/18 | | RITORNO: 20/01/19 |
| ORE...: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - JONICA F.C. |
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - PATERNO CALCIO |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - GIARRE 1946 |
| MARINA DI RAGUSA - CAMARO 1969 S.R.L. |
| REAL ACI - CITTA DI SCORDIA |
| REAL TIRRENIA - 1937 MILAZZO |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| TERME VIGLIATORE - SANTA CROCE |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 30/09/18 | | RITORNO: 27/01/19 |
| ORE...: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CAMARO 1969 S.R.L. - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - TERME VIGLIATORE |
| CITTA DI SCORDIA - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| GIARRE 1946 - MARINA DI RAGUSA |
| JONICA F.C. - REAL TIRRENIA |
| PATERNO CALCIO - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| SANTA CROCE - ATLETICO CATANIA |
| 1937 MILAZZO - REAL ACI |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 7/10/18 | | RITORNO: 3/02/19 |
| ORE...: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - 1937 MILAZZO |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - SANTA CROCE |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - CITTA DI SCORDIA |
| MARINA DI RAGUSA - PATERNO CALCIO |
| REAL ACI - JONICA F.C. |
| REAL TIRRENIA - ATLETICO CATANIA |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - GIARRE 1946 |
| TERME VIGLIATORE - CAMARO 1969 S.R.L. |
|--------------------------------------------------------------|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 14/10/18 | | RITORNO: 10/02/19 |
| ORE...: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - REAL ACI |
| CAMARO 1969 S.R.L. - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| CITTA DI SCORDIA - MARINA DI RAGUSA |
| GIARRE 1946 - TERME VIGLIATORE |
| JONICA F.C. - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| PATERNO CALCIO - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| SANTA CROCE - REAL TIRRENIA |
| 1937 MILAZZO - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 21/10/18 | | RITORNO: 17/02/19 |
| ORE...: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - ATLETICO CATANIA |
| CAMARO 1969 S.R.L. - SANTA CROCE |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - GIARRE 1946 |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - JONICA F.C. |
| MARINA DI RAGUSA - 1937 MILAZZO |
| REAL ACI - REAL TIRRENIA |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - CITTA DI SCORDIA |
| TERME VIGLIATORE - PATERNO CALCIO |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 28/10/18 | | RITORNO: 24/02/19 |
| ORE...: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| CITTA DI SCORDIA - TERME VIGLIATORE |
| GIARRE 1946 - CAMARO 1969 S.R.L. |
| JONICA F.C. - MARINA DI RAGUSA |
| PATERNO CALCIO - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| REAL TIRRENIA - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| SANTA CROCE - REAL ACI |
| 1937 MILAZZO - SPORT CLUB PALAZZOLO |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 4/11/18 | | RITORNO: 27/02/19 |
| ORE...: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - REAL ACI |
| CAMARO 1969 S.R.L. - PATERNO CALCIO |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - CITTA DI SCORDIA |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - REAL TIRRENIA |
| GIARRE 1946 - SANTA CROCE |
| MARINA DI RAGUSA - ATLETICO CATANIA |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - JONICA F.C. |
| TERME VIGLIATORE - 1937 MILAZZO |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 11/11/18 | | RITORNO: 3/03/19 |
| ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| CITTA DI SCORDIA - CAMARO 1969 S.R.L. |
| JONICA F.C. - TERME VIGLIATORE |
| PATERNO CALCIO - GIARRE 1946 |
| REAL ACI - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| REAL TIRRENIA - MARINA DI RAGUSA |
| SANTA CROCE - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| 1937 MILAZZO - CATANIA S.PIO X A R.L. |
|--------------------------------------------------------------|
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 18/11/18 | | RITORNO: 10/03/19 |
| ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CAMARO 1969 S.R.L. - 1937 MILAZZO |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - JONICA F.C. |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| GIARRE 1946 - CITTA DI SCORDIA |
| MARINA DI RAGUSA - REAL ACI |
| PATERNO CALCIO - SANTA CROCE |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - REAL TIRRENIA |
| TERME VIGLIATORE - ATLETICO CATANIA |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 25/11/18 | | RITORNO: 17/03/19 |
| ORE...: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - MARINA DI RAGUSA |
| CITTA DI SCORDIA - PATERNO CALCIO |
| JONICA F.C. - CAMARO 1969 S.R.L. |
| REAL ACI - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| REAL TIRRENIA - TERME VIGLIATORE |
| SANTA CROCE - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| 1937 MILAZZO - GIARRE 1946 |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 2/12/18 | | RITORNO: 24/03/19 |
| ORE...: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CAMARO 1969 S.R.L. - ATLETICO CATANIA |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - REAL TIRRENIA |
| CITTA DI SCORDIA - SANTA CROCE |
| GIARRE 1946 - JONICA F.C. |
| MARINA DI RAGUSA - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
| PATERNO CALCIO - 1937 MILAZZO |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| TERME VIGLIATORE - REAL ACI |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 9/12/18 | | RITORNO: 31/03/19 |
| ORE...: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| ATLETICO CATANIA - GIARRE 1946 |
| CALCIO BIANCAVILLA 1990 - TERME VIGLIATORE |
| CITTA'DI ROSOLINI 1953 - SPORT CLUB PALAZZOLO |
| JONICA F.C. - PATERNO CALCIO |
| MARINA DI RAGUSA - SANTA CROCE |
| REAL ACI - CATANIA S.PIO X A R.L. |
| REAL TIRRENIA - CAMARO 1969 S.R.L. |
| 1937 MILAZZO - CITTA DI SCORDIA |
.--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 16/12/18 | | RITORNO: 7/04/19 |
| ORE...: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 |
|--------------------------------------------------------------|
| CAMARO 1969 S.R.L. - REAL ACI |
| CATANIA S.PIO X A R.L. - CALCIO BIANCAVILLA 1990 |
| CITTA DI SCORDIA - JONICA F.C. |
| GIARRE 1946 - REAL TIRRENIA |
| PATERNO CALCIO - ATLETICO CATANIA |
| SANTA CROCE - 1937 MILAZZO |
| SPORT CLUB PALAZZOLO - MARINA DI RAGUSA |
| TERME VIGLIATORE - CITTA'DI ROSOLINI 1953 |
|--------------------------------------------------------------|