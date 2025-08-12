PATERNO’ CALCIO: TUTTO FERMO TRA FUTURO E CAOS

Ci sono due motivi che ci spingono a non scrivere del Paternò Calcio, due motivi che per noi sono estremamente importanti per garantire un’informazione corretta, senza farci trascinare da correnti di...

Due motivi che dal primo istante di questa nuova stagione abbiamo sempre detto, anche contro il parere di tifosi (legittimo) e di una parte della città che non apprezzava le nostre critiche.

Ma ancora oggi i fatti CI DANNO RAGIONE.

Tutti volevano un Paternò Calcio protagonista in serie D, contestando anche la vecchia dirigenza, e sperando in nuove situazioni.

Ma ad oggi, non solo non c’è nulla, ma addirittura regna il caos su una squadra che fra pochi giorni dovrebbe scendere in campo.

Due allenatori bruciati in pochi giorni, ufficialmente non si sa il motivo, ma è chiaro che entrambi sono venuti a Paternò per allenare, e hanno trovato il deserto.

Quattro giovani di belle speranze, e nessun acquisto di categoria o possibilità di capire quali fossero i piani societari. Ecco questo è il primo motivo, l’assenza di piani e programmazione che relega la squadra Paternese a squadra del mistero estivo. Belle le parole che parlavano di investimenti e programmazione, ma finora IL NULLA.

Il secondo motivo, ancora più importante, è la mancanza di un addetto stampa qualificato. Importante perché in primis è la legge a stabilire che i Comunicati stampa devono essere firmati da un giornalista iscritto all’albo, con tanto di numero di tessera, il secondo perché questi fantomatici comunicati, non firmati da nessuno e diramati tra “conoscenti”, potrebbero essere frutto di chiunque e creare anche notizie non veritiere e tantomeno verificabili in quanto non c’è nessuno della società a cui potere chiedere.

Ora ci chiediamo: Che fine farà il Paternò calcio? E’ giusto a pochi giorni dall’inizio del campionato sapere cosa ci aspetta? Questo progetto è vero o ha altri scopi per il momento nascosti che non capiamo? E’ Normale bruciare due allenatori in poco tempo? E’ possibile sapere la rosa della squadra e lo staff tecnico?

Infine ci fate sapere a noi giornalisti chi dobbiamo contattare per avere notizie certe, cioè un addetto stampa QUALIFICATO che sappia rispondere ai tanti quesiti posti? Possiamo sapere chi scrive i Comunicati inviati finora, in modo da segnalarlo agli organi competenti qualora si presuma l’esercizio abusivo della professione?

Attendiamo risposte, ma soprattutto attendiamo notizie certe sul futuro di una squadra che non merita certe situazioni.

Luigi Saitta