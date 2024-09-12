PATERNÒ CALCIO, VITTORIA ALL'ESORDIO: L'AD DI PERNA INVITA I TIFOSI A SOSTENERE LA SQUADRA CONTRO LA NISSA

Il Paternò Calcio ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto, conquistando tre punti preziosi alla prima giornata di campionato. In una partita caratterizzata da una prestazione di altissimo li...

Il Paternò Calcio ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto, conquistando tre punti preziosi alla prima giornata di campionato.

In una partita caratterizzata da una prestazione di altissimo livello, la squadra rossazzurra ha espugnato il campo del Pompei con un gol decisivo di Angelo Guida, siglato all'80esimo minuto.

Il match ha visto i rossazzurri dimostrare una grande determinazione e una solidità di gioco che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. La squadra ha saputo gestire la gara con caparbietà, mantenendo alta la concentrazione fino al fischio finale.

L'Amministratore Delegato del Paternò Calcio, sebbene conciso nelle dichiarazioni, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. "Sono contento per la vittoria, ma soprattutto per il carattere e l’impegno che i ragazzi hanno messo in campo. Si sono sacrificati l’uno per l’altro e hanno dimostrato un grande spirito di squadra."

Con la vittoria già alle spalle, la squadra guarda ora alla prossima sfida: domenica affronterà la Nissa, una delle candidate alla vittoria finale del campionato, allo stadio Falcone Borsellino.

L’Amministratore Delegato ha fatto appello ai tifosi, invitandoli a sostenere calorosamente i giovani rossazzurri. "Invitiamo tutti a venire a tifare per noi. Questi ragazzi, nonostante la loro giovane età, meritano un grande supporto per affrontare al meglio il campionato."