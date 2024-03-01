PATERNO’ CALCIO: VITTORIA CONTRO IL BOCALE, ORA IL MANDURIA – LE FOTO

Continua il sogno in Coppa Italia Eccellenza del Paternò, che vince facilmente la gara di ritorno contro il Bacale dopo lo 0-0 dell’andata in Calabria. Ora si riparte il 6 marzo a Manduria, co il rito...

Continua il sogno in Coppa Italia Eccellenza del Paternò, che vince facilmente la gara di ritorno contro il Bacale dopo lo 0-0 dell’andata in Calabria. Ora si riparte il 6 marzo a Manduria, co il ritorno a Paternò il 13 marzo. Un altro piccolo passo in avanti che porta fiducia e risultati. Le ultime due partite, con Enna e Milazzo, non erano state da Paternò. Partite nervose specie con l’Enna, e sconfitta dubbia col Milazzo con tre episodi poco chiari, tutti valutati da un guardalinee (che anche assessore) di Enna. Una evidente caduta di stile del designatore che in una fase delicata della stagione manda un guardalinee di Enna, politicamente impegnato, come guardalinee in una partita dell’avversaria al momento più pericolosa dell’Enna. Ma al di là di queste situazioni, resta il fatto che il Paternò in coppa ha reagito bene, correndo pochi rischi, tranne nei minuti finali quando una svista di Romano permette agli avversari di accorciare. Ma per fortuna, qualche minuto dopo, Giannaula rimette tutto al posto, spegnendo le velleità del Bocale.

Ora testa al campionato e poi di nuovo aria di continente con i quarti di coppa.

PATERNÒ - BOCALE 3-1

PATERNO’: Romano, Messina (36’ st Napoli), Godino, Floro (14’ st Viglianisi), Panarello, Intzidis, Maimone, Greco (44’ st Fratantonio), Micoli, Belluso (37’ st Giannaula), Asero. A disp. Truppo, Virgillito, Lo Monaco, Catania, Grasso. All. Truglio (Raciti squalificato).

BOCALE: Mileto, Nemia (23’ st Tossi), De Clò, Urruty (7’ st Spinaci), Barnofsky, Scoppetta, Arigò (1’ st Isabella), Guerrisi, Alegria, Camilleri (13’ st Santapaola), Licciardello (11’ st Nicolau). All. Saviano.

Arbitro: Arnese di Teramo (Bologna di Vasto e Casale di Formia).

Reti: 27’ pt Belluso (rig), 25’ st Viglianisi, 45’ st Barnofsky, 47’ st Giannaula