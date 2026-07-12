Paternò, caldo e incendi: vasti roghi a Gianferrante e Sciddicuni, ANPAS in azione

Le fiamme hanno interessato sterpaglie, terreni e giardini. Volontari ANPAS impegnati nelle operazioni di spegnimento

Una domenica caratterizzata dal caldo intenso e dagli incendi nel territorio di Paternò. Nel pomeriggio del 12 luglio 2026 diversi roghi di sterpaglie si sono sviluppati nelle zone periferiche della città, interessando vaste porzioni di terreno.

Uno degli incendi più estesi è divampato lungo la Strada provinciale 138, in contrada Gianferrante. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate tra sterpaglie.

Un altro rogo si è verificato nella zona di Sciddicuni, sul versante che conduce verso Ponte Barca. Anche in questo caso l’incendio ha interessato un’ampia area ricoperta da vegetazione secca.

Sul posto sono stati impegnati i volontari dell’ANPAS di Paternò, che hanno lavorato nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza delle zone coinvolte.

Le elevate temperature e la presenza di sterpaglie completamente secche continuano ad aumentare il rischio di incendi. Resta quindi fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa provocare l’innesco delle fiamme e segnalare tempestivamente eventuali colonne di fumo.

Aggiungi se avvistare un incendio chiamare

112 (numero unico di emergenza) 1515 (Corpo forestale) 800 404040 (Soris- Sala operativa regionale integrata Siciliana)