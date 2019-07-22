95047

PATERNO': CAMBI DI GUIDA NELLE SCUOLE. GLI ELENCHI

Cambi di guida negli istituti scolastici e conferme.E' quanto emerge dal provvedimento della direzione regionale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. In merito alla mobilità dei dirigenti...

22 luglio 2019 09:17
News
Cambi di guida negli istituti scolastici e conferme.

E’ quanto emerge dal provvedimento della direzione regionale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. In merito alla mobilità dei dirigenti scolastici delle scuole dell’ isola ed alle conferme.

I cambi entreranno in vigore dal 1 settembre.

Per quanto riguarda Paternò ci sono alcune novità.

A dirigere LS FERMI sarà il Prof. Alosi Walter, proveniente dall'istituto Superiore Ramacca di Palagonia, cosi come all'’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco REDI” sarà la Prof.ssa Morsellino Giuseppa, proveniente dall'IC G.B. NICOLOSI - PATERNO'

Gli elenchi completi

📎 Scarica documento allegato
Allegato A al DDG USR Sicilia Prot. n. 19287 del 18 luglio 2019-mutamenti incarichiScarica

📎 Scarica documento allegato
Allegato B al DDG USR Sicilia Prot. n. 19287 del 18 luglio 2019-conferme incarichiScarica

 

