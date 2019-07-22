PATERNO': CAMBI DI GUIDA NELLE SCUOLE. GLI ELENCHI
Cambi di guida negli istituti scolastici e conferme.E’ quanto emerge dal provvedimento della direzione regionale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. In merito alla mobilità dei dirigenti...
Cambi di guida negli istituti scolastici e conferme.
E’ quanto emerge dal provvedimento della direzione regionale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia. In merito alla mobilità dei dirigenti scolastici delle scuole dell’ isola ed alle conferme.
I cambi entreranno in vigore dal 1 settembre.
Per quanto riguarda Paternò ci sono alcune novità.
A dirigere LS FERMI sarà il Prof. Alosi Walter, proveniente dall'istituto Superiore Ramacca di Palagonia, cosi come all'’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco REDI” sarà la Prof.ssa Morsellino Giuseppa, proveniente dall'IC G.B. NICOLOSI - PATERNO'
Gli elenchi completi