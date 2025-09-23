Paternò, camion bloccato in Via Circumvallazione: traffico paralizzato da oltre 20 minuti
PATERNÒ – Un’altra dimostrazione di inciviltà e di mancanza di rispetto per le regole del parcheggio si è verificata questa mattina, martedì 23 settembre 2025, in città.Un camion è rimasto bloccato in...
PATERNÒ – Un’altra dimostrazione di inciviltà e di mancanza di rispetto per le regole del parcheggio si è verificata questa mattina, martedì 23 settembre 2025, in città.
Un camion è rimasto bloccato in Via Circumvallazione, una delle principali arterie stradali di Paternò, a causa di alcune autovetture lasciate in sosta in maniera del tutto inopportuna. Al momento in cui scriviamo, la situazione va avanti da circa 20 minuti e la viabilità risulta ancora compromessa.
Il mezzo pesante, impossibilitato a proseguire, ha di fatto paralizzato il traffico, con forti rallentamenti e proteste da parte degli automobilisti costretti a fermarsi in coda.
Molti cittadini ci segnalano di aver già contattato gli organi competenti per chiedere un intervento immediato e ripristinare la normale circolazione.
La domanda resta inevitabile: cosa sarebbe successo se, al posto di un camion, a restare bloccato fosse stato un mezzo di primo soccorso come un’ambulanza o un’autopompa dei Vigili del Fuoco?
Un interrogativo che mette ancora una volta in luce la necessità di un maggiore rispetto delle regole del codice della strada e di controlli più severi per contrastare la sosta selvaggia che, troppo spesso, continua a creare gravi disagi in città.