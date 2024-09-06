PATERNÒ, CAMION BLOCCATO PER UN'ORA A CAUSA DEL PARCHEGGIO SALVAGGIO, I CITTADINI RISOLVONO IL PROBLEMA SPOSTANDO L'AUTO CON UN CRIC

Un'altra dimostrazione di mancanza di rispetto per le regole del parcheggio si è verificata ieri 05 Settembre 2024, a Paternò, causando notevoli disagi alla circolazione locale.Durante la mattinata, u...

Un'altra dimostrazione di mancanza di rispetto per le regole del parcheggio si è verificata ieri 05 Settembre 2024, a Paternò, causando notevoli disagi alla circolazione locale.

Durante la mattinata, un autista di un mezzo pesante è rimasto bloccato in Via Circumvallazione, una delle principali arterie della città, a causa di alcune autovetture parcheggiate in modo del tutto inopportuno. Il blocco del traffico ha rapidamente attirato l’attenzione dei cittadini e ha creato una situazione di disagio per oltre un’ora.

Diversi cittadini hanno segnalato l'incidente al sito 95047.it, descrivendo la gravità dell'episodio. Un'auto parcheggiata in modo selvaggio ostruiva completamente il passaggio degli altri veicoli, tra cui il camion. Nonostante le ripetute chiamate al comando della Polizia Municipale, trascorsi circa quarantacinque minuti senza alcun intervento risolutivo, il traffico è rimasto paralizzato.

A prendere in mano la situazione sono stati alcuni cittadini presenti sul posto. Procurato un clic idraulico a carrello, sono riusciti a sollevare l’automobile e spostarla di lato, liberando così il passaggio per il camion e ristabilendo la circolazione.

L'episodio solleva una domanda cruciale: cosa sarebbe successo se, al posto del camion, fosse rimasto bloccato un mezzo di primo soccorso?