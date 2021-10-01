PATERNÒ: CAMION INCASTRATO SOTTO UN BALCONE IN VIA CHIARA

E' successo questa mattina, venerdì 01 ottobre 2021 in via via Angelo Chiara a Paternò quando un camion è andato a sbattere contro un balcone.Forse il guidatore pensava di riuscire a passare in quella...

E' successo questa mattina, venerdì 01 ottobre 2021 in via via Angelo Chiara a Paternò quando un camion è andato a sbattere contro un balcone.

Forse il guidatore pensava di riuscire a passare in quella via stretta, e molto probabilmente resa più difficile per un auto parcheggiata al lato, non aveva calcolato anche il balcone.

Non gli è rimasto altro da fare che chiedere aiuto.

Sul posto è giunta la Polizia Locale che ha proceduto a chiudere al traffico il tratto tra la Via Gian Battista Nicolosi e la via Chiara dopo che il camion aveva sbattuto contro dei capitelli, il motore è andato in blocco non riuscendo più a partire.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza la zona ed i tecnici comunali.

Il problema è stato risolto con la ripartenza del mezzo e l'apertura della strada dopo circa un ora.