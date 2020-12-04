95047

PATERNO': CAMION PERDE IL CARICO DI ARANCE

A cura di Redazione Redazione
04 dicembre 2020 20:31
PATERNO': CAMION PERDE IL CARICO DI ARANCE -
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.
Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto intorno alle ore 12 nella rotonda tra il Corso Italia e la Via Nazario Sauro

Non si è trattato infatti di un incidente ed il traffico ha subito leggeri disagi.
Nel tratto interessato è stata interrotta per consentire il recupero della merce, sul posto la Polizia Municipale Locale per regolare la viabilità.

 

