PATERNO': CAMION PERDE IL CARICO DI ARANCE

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.

Un guaio più per l’autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto intorno alle ore 12 nella rotonda tra il Corso Italia e la Via Nazario Sauro

Non si è trattato infatti di un incidente ed il traffico ha subito leggeri disagi.

Nel tratto interessato è stata interrotta per consentire il recupero della merce, sul posto la Polizia Municipale Locale per regolare la viabilità.