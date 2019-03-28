PATERNO': Camion perde il carico di arance, decine di cassette sulla strada

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.Un guaio più per l'autotrasportatore che per le altre vetture, il fat...

Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.

Un guaio più per l'autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto intorno alle ore 13, nei pressi del ponte barca

Non si è trattato infatti di un incidente e il traffico non ha subito gravi disagi.

La viabilità non è stata interrotta ma ci sono volute diverse ore per recuperare tutte le arance, con qualche minuto di attesa in piu' per percorrerla