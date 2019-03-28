PATERNO': Camion perde il carico di arance, decine di cassette sulla strada
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.Un guaio più per l'autotrasportatore che per le altre vetture, il fat...
A cura di Redazione
28 marzo 2019 13:48
Un camion ha perso, gran parte del carico che portava e decine di cassette piene di agrumi sono cadute al centro della carreggiata.
Un guaio più per l'autotrasportatore che per le altre vetture, il fatto è accaduto intorno alle ore 13, nei pressi del ponte barca
Non si è trattato infatti di un incidente e il traffico non ha subito gravi disagi.
La viabilità non è stata interrotta ma ci sono volute diverse ore per recuperare tutte le arance, con qualche minuto di attesa in piu' per percorrerla